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Sport

Rui Duarte arată cu degetul spre fostul staff de la Oțelul: „Problemele au început înainte să venim noi!”

c Scris de cezar titor
Rui Duarte arată cu degetul spre fostul staff de la Oțelul: „Problemele au început înainte să venim noi!”
Aosom
Rui Duarte, tehnicianul lusitan al celor de la Oțelul Galați, a fost la un pas să obțină primul succes în postura de A1 în Superligă, pe terenul celor de la FC Botoșani, după reușita lui Nuno Pedro din minutul 69, însă o serie de erori în defensiva echipei sale au dus la golul lui Roland Idowu din minutul 5 de prelungiri. ...

Sursa: Gsp

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