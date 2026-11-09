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Sport

Ruptură totală între Alex Dobre și Rapid » Salariul nu mai e singura problemă

g Scris de george nistor
Ruptură totală între Alex Dobre și Rapid » Salariul nu mai e singura problemă
Aosom
Relația dintre Rapid și Alex Dobre s-a deteriorat considerabil în ultima perioadă, astfel că negocierile pentru prelungirea contractului au ajuns în impas. Atacantul de 28 de ani va intra în iarnă în ultimele șase luni ale înțelegerii și este tot mai decis să plece, nemulțumit acum nu doar de oferta salarială primită. ...

Sursa: Gsp

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