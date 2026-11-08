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Sport

Rybakina, moment tulburător. Cum a fost surprinsă înainte să se retragă de la Turneul Campioanelor

c Scris de cristian mihală
Rybakina, moment tulburător. Cum a fost surprinsă înainte să se retragă de la Turneul Campioanelor
Aosom
Elena Rybakina s-a retras în ultimul moment de la Turneul Campioanelor, dar, din câte se pare, nu doar accidentarea de la Cincinnati e de vină pentru decizie. K

Sursa: Eurosport Romania

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