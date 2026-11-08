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Sport

Rybakina va pierde aproape sigur locul 1 WTA după AO şi nu Sabalenka e marea favorită să o întreacă

c Scris de cristian mihală
Rybakina va pierde aproape sigur locul 1 WTA după AO şi nu Sabalenka e marea favorită să o întreacă
Aosom
Elena Rybakina nu va participa la Turneul Campioanelor şi, deşi locul 1 WTA la final de an era securizat, șansele ca sportiva din Kazakhstan să rămână la locul

Sursa: Eurosport Romania

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