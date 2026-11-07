S-a aflat abia acum » Cine e femeia care l-a îmbrățișat pe Erling Haaland după meciul din Liga Campionilor: „M-a recunoscut imediat”

După meciul RB Leipzig - Manchester City 2-3 din etapa a patra a grupei unice din Liga Campionilor, Erling Haaland (26 de ani) s-a reîntâlnit cu prietena sa din copilărie, Andrea Norheim (27 de ani). Foștii coechipieri de la FK Bryne s-au revăzut pentru prima oară după opt ani. Atacantul „cetățenilor” s-a întâlnit cu fotbalista norvegiană care evoluează în prezent pentru echipa feminină a clubului din Leipzig. ...

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