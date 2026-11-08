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Sport

S-a ajuns la 6/6! Nota primită de Octavian Popescu, după meciul cu Răzvan Marin din Grecia

d Scris de digi sport
S-a ajuns la 6/6! Nota primită de Octavian Popescu, după meciul cu Răzvan Marin din Grecia
Aosom
S-a ajuns la 6/6! Nota primită de Octavian Popescu, după meciul cu Răzvan Marin din Grecia

Sursa: Digisport

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