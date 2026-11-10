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Sport

S-a ajuns prea departe! Zverev a "explodat": "O crimă? De ce îmi pui o asemenea întrebare"

c Scris de cristian mihală
S-a ajuns prea departe! Zverev a "explodat": "O crimă? De ce îmi pui o asemenea întrebare"
Aosom
Alexander Zverev s-a săturat de întrebările legate de legitimitatea sa ca numărul unu mondial. La ceva mai mult de o săptămână după ce a ajuns pe primul loc în

Sursa: Eurosport Romania

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