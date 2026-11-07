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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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S-a încheiat coșmarul! Un fost jucător de la Dinamo și-a găsit echipă, după 4 luni de ”stat pe bară”

d Scris de digi sport
S-a încheiat coșmarul! Un fost jucător de la Dinamo și-a găsit echipă, după 4 luni de ”stat pe bară”
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S-a încheiat coșmarul! Un fost jucător de la Dinamo și-a găsit echipă, după 4 luni de ”stat pe bară”

Sursa: Digisport

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