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Sport

S-a oprit să îl pupe pe Florin Maxim la interviu, apoi a anunțat disponibilitatea de a-l ajuta pe Becali: „Ăsta e talentul meu”

a Scris de andrei crăiţoiu
S-a oprit să îl pupe pe Florin Maxim la interviu, apoi a anunțat disponibilitatea de a-l ajuta pe Becali: „Ăsta e talentul meu”
Aosom
Agentul de jucători Bogdan Apostu, apropiat al clubului Corvinul Hunedoara, a fost sâmbătă seara pe Arena Națională, acolo unde nou-promovata lui Florin Maxim a produs surpriza și s-a impus cu 1-0 în fața celor de la FCSB, în ultima etapă din turul sezonului regulat. După meci, Apostu a analizat succesul mare de la București. Apoi, Florin Maxim a venit și el la zona mixtă, pentru a trage concluziile unei partide în care echipa lui și-a pus trei puncte în cont. ...

Sursa: Gsp

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