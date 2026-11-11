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S-a „rupt” Formula 1? 3 nume importante din paddock acuză o măsură FIA: „În ultimii 15 ani, a dispărut ceva important”

s Scris de sebastian vasile
S-a „rupt” Formula 1? 3 nume importante din paddock acuză o măsură FIA: „În ultimii 15 ani, a dispărut ceva important”
Aosom
Adrian Newey (Aston Martin) și Allan McNish (Audi) intervin în dezbaterea lansată de James Vowles (Williams) privind efectele neintenționate ale plafonului bugetar din Formula 1. Directorul tehnic și conducătorul echipei Aston Martin, Adrian Newey, s-a alăturat dezbaterii privind posibilitatea ca FIA să fi creat involuntar un campionat de Formula 1 cu două niveluri odată cu introducerea plafonului bugetar. ...

Sursa: Gsp

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