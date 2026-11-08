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Sport

S-a terminat CFR - Craiova. Cum s-au împărțit punctele

i Scris de iosif pintilie
S-a terminat CFR - Craiova. Cum s-au împărțit punctele
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Echipa campioană a României, Universitatea Craiova, a terminat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 0-0, în fața formației CFR Cluj, în etapa a 15-a din Superligă.

Sursa: Ziare

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