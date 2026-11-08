 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

S-a terminat Marele Premiu al Braziliei. Cine a câștigat titlul la constructori

i Scris de iosif pintilie
S-a terminat Marele Premiu al Braziliei. Cine a câștigat titlul la constructori
Aosom
Pilotul britanic Lando Norris s-a impus duminică în Marele Premiu al Braziliei, în timp ce Mercedes a devenit campioana mondială la constructori.

Sursa: Ziare

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech