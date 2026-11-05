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S-au făcut calculele! Ce șanse de calificare are Universitatea Craiova, după victoria cu Egnatia din Conference League

d Scris de digi sport
S-au făcut calculele! Ce șanse de calificare are Universitatea Craiova, după victoria cu Egnatia din Conference League
Aosom
S-au făcut calculele! Ce șanse de calificare are Universitatea Craiova, după victoria cu Egnatia din Conference League

Sursa: Digisport

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