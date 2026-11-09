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Sport

„Să nu se joace cu focul”: Chiar dacă nu a primit aviz de la Primărie, George Simion merge mai departe: Mitingul de sâmbătă se ține în orice circumstanțe

a Scris de alexandra pricop
„Să nu se joace cu focul”: Chiar dacă nu a primit aviz de la Primărie, George Simion merge mai departe: Mitingul de sâmbătă se ține în orice circumstanțe
Aosom
George Simion a declarat că mitingul anunțat de partidul său va avea loc în orice circumstanțe, sâmbătă, de la ora 14:00

Sursa: Stiri Pe Surse

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