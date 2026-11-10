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Sport

Sabalenka a anunțat marele său atu pentru câștigarea Turneului Campioanelor: "Sper să fie așa"

c Scris de cristian mihală
Sabalenka a anunțat marele său atu pentru câștigarea Turneului Campioanelor: "Sper să fie așa"
Aosom
Aryna Sabalenka a fost în "al 9-lea cer" după debutul cu dreptul de la Turneul Campioanelor, explicând cât de greu e să o înving pe Karolina Muchova. Bielorusa

Sursa: Eurosport Romania

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