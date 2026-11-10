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Sport

Sabalenka a comentat retragerea în ultima clipă a marii rivale, Elena Rybakina, de la WTA Finals

c Scris de cristian mihală
Sabalenka a comentat retragerea în ultima clipă a marii rivale, Elena Rybakina, de la WTA Finals
Aosom
Aryna Sabalenka a recunoscut că a fost surprinsă că marea sa rivală, Elena Rybakina a declarat forfait în ultima clipă la Turneul Campioanelor, dar consideră că

Sursa: Eurosport Romania

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