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Sabalenka - Andreeva, duel direct pentru semifinalele Turneului Campioanelor. Cum se califică

c Scris de cristian mihală
Sabalenka - Andreeva, duel direct pentru semifinalele Turneului Campioanelor. Cum se califică
Aosom
Grupa B de la Turneul Campioanelor ar putea să își afle la noapte prima semifinalistă, după disputele Sabalenka - Andreeva și Muchova - Svitolina. Există 4 scen

Sursa: Eurosport Romania

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