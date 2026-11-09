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Sport

Sabalenka, debut cu dreptul la WTA Finals! Victorie obținută la finalul unui meci echilibrat

t Scris de tudor moisa
Sabalenka, debut cu dreptul la WTA Finals! Victorie obținută la finalul unui meci echilibrat
Aosom
Aryna Sabalenka a învins-o pe Karolina Muchova, scor 7-6 (2), 7-5, în prima etapă a grupelor Turneului Campioanelor. Sportiva din Cehia a servit pentru câștigar

Sursa: Eurosport Romania

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