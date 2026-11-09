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Primăria Timișoara lansează în testare „Timișoara City App”: transport public, parcări, evenimente și servicii municipale într-o singură aplicație
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Sport

Sabalenka - Muchova 7-6 (7/2), 7-5. Andreeva - Svitolina, 23:30, DGS2. Programul zilei a doua la Turneul Campioanelor

d Scris de digi sport
Sabalenka - Muchova 7-6 (7/2), 7-5. Andreeva - Svitolina, 23:30, DGS2. Programul zilei a doua la Turneul Campioanelor
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Sabalenka - Muchova 7-6 (7/2), 7-5. Andreeva - Svitolina, 23:30, DGS2. Programul zilei a doua la Turneul Campioanelor

Sursa: Digisport

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