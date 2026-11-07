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Sport

Sabău a ales între Craiova, Dinamo și Rapid, după ce le-a înfruntat pe toate în ultimele 6 etape

r Scris de remus dinu
Sabău a ales între Craiova, Dinamo și Rapid, după ce le-a înfruntat pe toate în ultimele 6 etape
Aosom
Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani) a fost întrebat, la finalul turului, care dintre Dinamo, Universitatea Craiova și Rapid, trei dintre adversarele sale recente, i-a lăsat cea mai bună impresie. Farul a încheiat turul sezonului regulat cu un duel împotriva Rapidului, ocupanta locului 3. S-a terminat 1-1, astfel că dobrogenii au terminat această primă jumătate de sezon regulat fără înfrângere pe teren propriu. ...

Sursa: Gsp

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