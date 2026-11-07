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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Sabotează intenționat echipa națională a României? "E clar că ceva nu îi convine"

a Scris de alexandru atanase
Sabotează intenționat echipa națională a României? "E clar că ceva nu îi convine"
Aosom
Ionuț Radu a ales "să sară" peste meciurile echipei naționale cu Polonia și Bosnia-Herțegovina, deși a jucat zilele trecute pentru Celta Vigo în Europa League.

Sursa: Ziare

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