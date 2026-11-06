TIMISOARA. Timișul Șag continuă evoluțiile bune din liga a III-a, și obține alte trei puncte în prima rundă a returului, în derby-ul județean de la Ghiroda. Poli II Timișoara a ajuns din nou penultima în clasament. CITEȘTE ȘI: Primăria cumpără iarăși studii să știe cum o duc timișorenii. Licitație de peste 1 milion de lei […] Articolul Șagul se impune în derby, Poli II Timișoara e învinsă la limită de Deva. Schimbări în clasamentul seriei a VII-a apare prima dată în Opinia Timisoarei.

Sursa: Opinia Timisoarei Citește mai departe la sursa originală ↗