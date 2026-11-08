Șansă mare pentru Chivu. Liderul din Serie A s-a încurcat în deplasare

Interul lui Cristian Chivu a primit o veste bună înaintea confruntării cu Como, din etapa a 11-a din Serie A. Lazio, liderul campionatului italian, a remizat în deplasare cu Napoli, scor 1-1, iar formația din Milano are șansa de a reduce la un singur punct diferența față de prima poziție.

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