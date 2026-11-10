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Sport

Sărbătoare la CFR Cluj. Clubul împlinește astăzi 119 ani

z Scris de ziua de cluj
Sărbătoare la CFR Cluj. Clubul împlinește astăzi 119 ani
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Formația din Gruia celebrează în 10 noiembrie momentul înființării.

Sursa: Ziua De Cluj

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