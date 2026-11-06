Scandal cu Raphinha, rechemat la națională: „Dacă se bazează pe mine...” » Pierde banderola la Barcelona?

Raphinha, atacantul Barcelonei, a dezvăluit că a vorbit cu selecționerul Carlo Ancelotti despre necesitatea de a-i fi dozat efortul la meciurile următoare ale echipei naționale a Braziliei. Campioana Spaniei se teme că golgheterul i se va întoarce în Spania, din nou, cu probleme fizice. Discuția a revenit în actualitate odată cu apropierea celei de-a doua pauze internaționale. ...

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