Scandal de amploare la Napoli după dezastrul de la Porto » „De ce vorbești?! Du-te dracului!”

În finalul meciului de la Porto, pierdut de Napoli cu 4-1, Kevin De Bruyne și Lorenzo Lucca s-au certat pe teren. Iar Politano a izbucnit în fața camerelor de luat vederi. Napoli s-a umplut de rușine la Porto. Și prin jocul prestat, dar și prin comportamentul jucătorilor săi. Potrivit comentatorilor de la Prime Video, în minutul 82, la scorul de 3-1 pentru amfitrioni, pe teren a izbucnit un conflict între Lorenzo Lucca și Kevin de Bruyne. ...

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