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Scandal înainte de Turneul Campioanelor. A făcut-o "praf" fără să știe că este înregistrată: "Mi-am pierdut tot respectul pentru ea"

d Scris de digi sport
Scandal înainte de Turneul Campioanelor. A făcut-o "praf" fără să știe că este înregistrată: "Mi-am pierdut tot respectul pentru ea"
Aosom
Scandal înainte de Turneul Campioanelor. A făcut-o "praf" fără să știe că este înregistrată: "Mi-am pierdut tot respectul pentru ea"

Sursa: Digisport

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