Scandal la vestiare! Marca » „Jucătorul lui Real a lovit un agent de pază”

Meciul Valencia - Real Madrid (0-3) a fost umbrit de un incident grav petrecut la pauză, în catacombele stadionului „Mestalla”. Jurnaliștii de la cotidianul Marca au documentat întregul scandal și totul ar fi început de la directorul sportiv al Valenciei, Braulio Jesús Vázquez Benítez. Pe tunelul care duce la vestiare, Braulio s-a luat de unul dintre arbitrii-asistenți, căruia i-a strigat în mod repetat: „Nu este fault, nu este fault! Incredibil!”. ...

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