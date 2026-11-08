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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Scandal pe Arena Națională! Atac frontal la Ciprian Ciucu: „Infatuarea nu ține loc de competență!”

a Scris de andrei crăiţoiu
Scandal pe Arena Națională! Atac frontal la Ciprian Ciucu: „Infatuarea nu ține loc de competență!”
Aosom
Scandalul gazonului de pe Arena Națională se transformă într-o dispută tot mai aprinsă. La numai două luni de la montare, suprafața de joc a celui mai mare stadion al țării arată deplorabil, iar imaginile cu porțiunile de teren rămase fără iarbă au declanșat un val de reacții și acuzații la adresa administrației Capitalei. ...

Sursa: Gsp

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