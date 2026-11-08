Scandal pe Arena Națională! Atac frontal la Ciprian Ciucu: „Infatuarea nu ține loc de competență!”

Scandalul gazonului de pe Arena Națională se transformă într-o dispută tot mai aprinsă. La numai două luni de la montare, suprafața de joc a celui mai mare stadion al țării arată deplorabil, iar imaginile cu porțiunile de teren rămase fără iarbă au declanșat un val de reacții și acuzații la adresa administrației Capitalei. ...

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