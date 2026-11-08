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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Scandal uriaș: a descoperit că soțul o înșală când acesta era în spital și a ajuns în fața instanței! Au 4 copii

d Scris de digi sport
Scandal uriaș: a descoperit că soțul o înșală când acesta era în spital și a ajuns în fața instanței! Au 4 copii
Aosom
Scandal uriaș: a descoperit că soțul o înșală când acesta era în spital și a ajuns în fața instanței! Au 4 copii

Sursa: Digisport

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