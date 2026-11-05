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Scandal uriaș: revolta Europei împotriva Rusiei! Vladimir Putin: ”Este o încălcare flagrantă a legii”

d Scris de digi sport
Scandal uriaș: revolta Europei împotriva Rusiei! Vladimir Putin: ”Este o încălcare flagrantă a legii”
Aosom
Scandal uriaș: revolta Europei împotriva Rusiei! Vladimir Putin: ”Este o încălcare flagrantă a legii”

Sursa: Digisport

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