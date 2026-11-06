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Sport

Scandalul din spatele retragerii lui Cristiano Ronaldo. Jorge Jesus dezvăluie că îl pregătise pentru următoarele meciuri

o Scris de oana antipa
Scandalul din spatele retragerii lui Cristiano Ronaldo. Jorge Jesus dezvăluie că îl pregătise pentru următoarele meciuri
Aosom
Selecționerul Portugaliei, Jorge Jesus, a declarat vineri că a aflat despre retragerea lui Cristiano Ronaldo din fotbalul internațional în același moment cu publicul și că atacantul figura pe lista jucătorilor pe care intenționa să îi convoace pentru următoarele partide.

Sursa: Mediafax Ro

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