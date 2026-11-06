Scandalul din spatele retragerii lui Cristiano Ronaldo. Jorge Jesus dezvăluie că îl pregătise pentru următoarele meciuri

Selecționerul Portugaliei, Jorge Jesus, a declarat vineri că a aflat despre retragerea lui Cristiano Ronaldo din fotbalul internațional în același moment cu publicul și că atacantul figura pe lista jucătorilor pe care intenționa să îi convoace pentru următoarele partide.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗