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Scântei la Turneul Campioanelor, între o americancă și o rusoaică: ”Se comportă ca o divă, trebuie pusă la punct” VIDEO

t Scris de teodor serban
Scântei la Turneul Campioanelor, între o americancă și o rusoaică: ”Se comportă ca o divă, trebuie pusă la punct” VIDEO
Aosom
Turneul Campioanelor de la Indian Wells a căpătat o tensiune suplimentară după ce, miercuri, Jessica Pegula — numărul cinci mondial — a fost surprinsă de camerele de filmat și de microfoanele ambientale vorbind cu o sinceritate brutală despre rusoaica Mirra Andreeva, jucătoarea clasată pe locul al treilea și campioana en-titre de la Roland Garros.

Sursa: Ziare

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