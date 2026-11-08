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Scene de groază la meciul unei echipe din Liga Campionilor! Tribuna s-a prăbușit, un suporter a ajuns la spital

r Scris de romeo ene
Scene de groază la meciul unei echipe din Liga Campionilor! Tribuna s-a prăbușit, un suporter a ajuns la spital
Aosom
Momente de panică în Norvegia, la partida dintre Tromso și Bodo/Glimt, din etapa a 26-a a campionatului. O parte a tribunei rezervate suporterilor oaspeți s-a prăbușit în timpul primei reprize, iar mai mulți fani au căzut prin podeaua structurii. Unul dintre aceștia a fost transportat la spital. Incidentul s-a produs duminică, în minutul 41 al confruntării de pe stadionul Alfheim, la scorul de 0-0. ...

Sursa: Gsp

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