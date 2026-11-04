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Scene "dezgustătoare" în UEFA Champions League! 80.000 de oameni nu au putut să creadă ce se întâmplă

d Scris de digi sport
Scene "dezgustătoare" în UEFA Champions League! 80.000 de oameni nu au putut să creadă ce se întâmplă
Aosom
Scene "dezgustătoare" în UEFA Champions League! 80.000 de oameni nu au putut să creadă ce se întâmplă

Sursa: Digisport

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