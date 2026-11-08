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Scene greu de privit în Norvegia: tribuna s-a prăbușit în timpul meciului Tromso – Bodo/Glimt! Fanii au căzut în gol

d Scris de digi sport
Scene greu de privit în Norvegia: tribuna s-a prăbușit în timpul meciului Tromso – Bodo/Glimt! Fanii au căzut în gol
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Scene greu de privit în Norvegia: tribuna s-a prăbușit în timpul meciului Tromso – Bodo/Glimt! Fanii au căzut în gol

Sursa: Digisport

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