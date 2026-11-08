Scene ireale la un meci de box. Francezul născut la Moscova, bătut de spectatori după un gest provocator VIDEO

O scenă de haos pe care lumea boxului a văzut-o rar. La finalul unei lupte pentru titlul WBC Silver la categoria grea împotriva turcului Umut Camkiran, sâmbătă, la Istanbul, francezul Murad Aliev a trebuit să fie scos de urgență din ring. Toate cele 12 runde tocmai fuseseră finalizate, dar arbitrul nici măcar nu a avut timp să declare câștigătorul.

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