 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Scene ireale la vila lui LeBron James din Los Angeles! Un intrus a fost arestat după ce le-a spus polițiștilor că este fiul starului NBA

b Scris de bogdan antonescu
Scene ireale la vila lui LeBron James din Los Angeles! Un intrus a fost arestat după ce le-a spus polițiștilor că este fiul starului NBA
Aosom
TMZ a anunţat că un bărbat a fost arestat de poliţie vineri seară pentru că a intrat ilegal pe proprietatea lui LeBron James din Brentwood, un cartier exclusivist din Los Angeles, California

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech