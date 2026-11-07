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Sport

Scenografie aniversară și mesaje tăioase la FCSB - Corvinul: „Voi nu sunteți Steaua!”

a Scris de andrei crăiţoiu
Scenografie aniversară și mesaje tăioase la FCSB - Corvinul: „Voi nu sunteți Steaua!”
Aosom
Suporterii celor de la FCSB au pregătit un moment special la partida cu Corvinul Hunedoara, din etapa a 15-a a Superligii. Membrii grupării „Titan Boys 1996” au realizat o scenografie aniversară impresionantă, pentru a marca împlinirea a 30 de ani de la înființare. Aproximativ 4.000 de spectatori au fost prezenți pe Arena Națională la confruntarea dintre FCSB și Corvinul. ...

Sursa: Gsp

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