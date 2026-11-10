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Sport

Schimbare de antrenor în Serie A. Noul tehnician i-a pregătit pe Dennis Man și Valentin Mihăilă la Parma

p Scris de petre apostol
Schimbare de antrenor în Serie A. Noul tehnician i-a pregătit pe Dennis Man și Valentin Mihăilă la Parma
Aosom
Roberto D’Aversa a fost numit oficial marți în funcția de antrenor principal al formației Sassuolo, cu care a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2027. Tehnicianul italian îl înlocuiește pe Alberto Aquilani, demis după o serie de cinci înfrângeri consecutive în Serie A.

Sursa: Mediafax Ro

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