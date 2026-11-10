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Sport

Schimbare de antrenor în Serie A: tocmai a fost dat afară

i Scris de iosif pintilie
Schimbare de antrenor în Serie A: tocmai a fost dat afară
Aosom
Antrenorul italian Alberto Aquilani a fost demis luni de la echipa de Serie A Sassuolo, în urma unei serii de rezultate slabe obținute de echipa neroverde.

Sursa: Ziare

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