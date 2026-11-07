SCM Râmnicu Vâlcea, a 6-a victorie consecutivă! Start cu dreptul în turul al 3-lea preliminar al EHF European League

SCM Râmnicu Vâlcea a câștigat prima manșă a turului 3 al preliminariilor EHF European League. Pe teren propriu, trupa antrenată de Florentin Pera s-a impus cu 32-27 în fața grupării poloneze PGE MKS El-Volt Lublin. Returul se va juca peste o săptămână, în 14 noiembrie, în Polonia. Liga Florilor are 3 reprezentante în turul al treilea al preliminariilor EHF European League: SCM Râmnicu Vâlcea, HC Dunărea Brăila și CSM Corona Brașov. ...

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