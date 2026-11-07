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Sport

SCM Râmnicu Vâlcea a învins Lublin în turul III al European League

a Scris de andreea năstase
SCM Râmnicu Vâlcea a învins Lublin în turul III al European League
Aosom
Echipa SCM Rm. Vâlcea a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia PGE MKS Lublin, scor 32-27 (17-16), în prima manşă din turul III al European League.

Sursa: Stiri Pe Surse

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