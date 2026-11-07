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Sport

SCM Rm. Vâlcea, victorie în preliminariile EHF European League! Echipa lui Pera, la un pas de grupe

b Scris de bianca dumitru
SCM Rm. Vâlcea, victorie în preliminariile EHF European League! Echipa lui Pera, la un pas de grupe
Aosom
SCM Râmnicu Vâlcea a învins echipa poloneză PGE MKS El-Volt Lublin, cu scorul de 32-27 (17-16), sâmbătă, în Sala Sporturilor "Traian", în prima manșă a turului

Sursa: Eurosport Romania

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