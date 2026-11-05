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Sport

Scor ireal în Liga Campionilor: Lens – Como 1-9 / Eşec pentru PSV, victorii pentru Manchester City şi Arsenal

r Scris de roxana popa, redactor
Scor ireal în Liga Campionilor: Lens – Como 1-9 / Eşec pentru PSV, victorii pentru Manchester City şi Arsenal
Aosom
Formaţia Como a învins, miercuri, în deplasare, cu scorul de 9-1, echipa Lens

Sursa: Stiri Pe Surse

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