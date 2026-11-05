ACS Asalt Sibiu va participa cu 16 sportivi la cea de-a X-a ediție a Cupei Floreta, competiție de scrimă care se va desfășura în zilele de 7 şi 8 noiembrie, la Timișoara. Alături de antrenorul Gerard Tuzhanyi vor fi 16 sportivi sibieni, înscriși la categoriile U9, U11, U13 şi U17. Aceştia sunt Filip Cazacu și […] The post Scrimerii sibieni de la Asalt iau cu… asalt ediţia aniversară a Cupei Floreta, la Timişoara appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

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