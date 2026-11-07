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Sport

Se prezintă la națională după o înfrângere rușinoasă! După-amiază de coșmar pentru internaționalul român

r Scris de romeo ene
Se prezintă la națională după o înfrângere rușinoasă! După-amiază de coșmar pentru internaționalul român
Aosom
Bristol City, formația fundașului central român Lisav Eissat (21 de ani), a suferit o înfrângere categorică pe teren propriu, scor 0-5 cu Norwich, în etapa a 15-a din Championship, liga secundă a Angliei. Eșecul a venit chiar în ziua în care Eissat a aflat că a fost convocat de selecționerul Gheorghe Hagi pentru partidele României cu Polonia și Bosnia, din Liga Națiunilor. ...

Sursa: Gsp

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