Se prezintă la națională după o înfrângere rușinoasă! După-amiază de coșmar pentru internaționalul român

Bristol City, formația fundașului central român Lisav Eissat (21 de ani), a suferit o înfrângere categorică pe teren propriu, scor 0-5 cu Norwich, în etapa a 15-a din Championship, liga secundă a Angliei. Eșecul a venit chiar în ziua în care Eissat a aflat că a fost convocat de selecționerul Gheorghe Hagi pentru partidele României cu Polonia și Bosnia, din Liga Națiunilor. ...

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