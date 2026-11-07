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Sport

Se reface atmosfera în vestiarul lui Chivu? » Încă șase jucători urmează să discute prelungirea contractelor!

d Scris de daniel scorpie
Se reface atmosfera în vestiarul lui Chivu? » Încă șase jucători urmează să discute prelungirea contractelor!
Aosom
Presa italiană a lansat ipoteza că evoluțiile inconstante ale lui Inter în acest sezon ar fi determinate și de faptul că destui jucători ai lui Chivu așteaptă să își negocieze angajamentele. Clubul s-a sesizat și, după discuțiile avansate cu Hakan Calhanoglu, Dimarco și Carlos Augusto, îi va aborda și pe Thuram, Bastoni, Akanji, Stones, Pavard și Zielinski. ...

Sursa: Gsp

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