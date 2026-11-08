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Se retrage Andrei Burcă de la națională? „Asta a decis!” + Când ajunge la Cluj și ce planuri are între China și Universitatea

j Scris de justin gafiuc
Se retrage Andrei Burcă de la națională? „Asta a decis!” + Când ajunge la Cluj și ce planuri are între China și Universitatea
Aosom
Andrei Burcă, 47 selecții și un gol la echipa națională, e scos definitiv în decor de selecționerul Gheorghe Hagi. Fundașul de 33 de ani și-a făcut mai departe calculele legate de reprezentativă și așteaptă finalul sezonului din China spre a alege echipa la care va continua, cu U Cluj intrată în forță în operațiunile de recrutare ale internaționalului. ...

Sursa: Gsp

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