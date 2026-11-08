Se retrage Manuel Neuer? » O nouă accidentare, după o declarație șocantă: „Am dureri în fiecare zi”

Portarul lui Bayern, Manuel Neuer, este din nou accidentat. O accidentare mai veche la glezna dreaptă i-a recidivat în meciul cu Mainz (2-1). Neuer a ieșit să boxeze un balon, în finalul primei reprize, iar în cădere s-a accidentat la glezna dreaptă. Din nou! „Este o problemă mai veche, a recidivat. Sperăm să aibă noroc și să nu stea prea mult”, a comentat „la cald” directorul sportiv al lui Bayern, Max Eberl. ...

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